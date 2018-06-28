Полет легендарного штурмовика Ил-2: эксклюзивные кадры
Телеканал «Звезда» публикует видео полета легендарного штурмовика времен Великой Отечественной войны Ил-2 над Воронежем, который прошел в День памяти и скорби, 22 июня.
Самолет был поднят со дна озера в Мурманской области и восстановлен фондом «Крылатая память Победы» при поддержке ПАО «Ил».
Штурмовик прошел несколько кругов и показал фигуры высшего пилотажа. Зрители смогли вблизи рассмотреть легендарный «летающий танк».
Ил-2 - самый массовый боевой самолет в истории. Всего за время производства было построено 36 183 машин.
Принимал участие в боях на всех театрах военных действий Великой Отечественной войны, а также в Советско-японской войне.