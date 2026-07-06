ПВО за ночь уничтожила 519 беспилотников над регионами РФ

Ночью над российскими регионами сбили 519 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что средства ПВО уничтожили дроны в небе над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ленинградской областями, а также над Московским регионом. Помимо этого, беспилотники сбили над территориями Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. Беспилотники были самолетного типа.

Ранее сообщалось, что над 19 регионами РФ сбили 327 украинских дронов. Отмечалось, что это произошло в период с 20 часов 1 июля до 7 утра следующего дня. Их уничтожили в воздушном пространстве над территориями Московской области, Краснодарского края и Крыма.

Также дроны сбили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областях. Кроме того, перехваты выполнялись над Черным и Азовским морями.