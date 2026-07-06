МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны России: ВСУ потеряли 1 230 военнослужащих за сутки боевых действий

Эти потери противнику нанесли подразделения группировок войск «Север», «Центр», «Юг», «Запад», «Восток» и «Днепр».
06-07-2026 15:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о том, что неприятель потерял около 1 230 военнослужащих в зонах ответственности группировок за сутки ведения боевых действий.

Уточняется, что эти потери нанесли врагу военнослужащие из состава группировок войск «Север», «Центр», «Юг», «Запад», «Восток» и «Днепр».

В зоне ответственности «Севера» враг потерял до 195 боевиков. Бойцы «Запада» также нанесли противнику потери в личном составе - ВСУ лишились более 200 военнослужащих. Подразделения группировки «Юг» уничтожили более 165 украинских боевиков. «Центр» ликвидировал до 310 вражеских солдат и офицеров, а «Восток» - более 455. Что же до группировки войск «Днепр», то в зоне ее ответственности враг лишился до 55 военнослужащих.

Ранее командир штурмового отряда в беседе со «Звездой» заявил, что украинские боевики поплатились за ставку только на дроны в Василевке. Когда российские военнослужащие просочились к позициям неприятеля, используя рельеф местности, тот уже не смог им ничего противопоставить. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #потери ВСУ #зона спецоперации #Группировки войск
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 