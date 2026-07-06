Минобороны России сообщает о том, что неприятель потерял около 1 230 военнослужащих в зонах ответственности группировок за сутки ведения боевых действий.

Уточняется, что эти потери нанесли врагу военнослужащие из состава группировок войск «Север», «Центр», «Юг», «Запад», «Восток» и «Днепр».

В зоне ответственности «Севера» враг потерял до 195 боевиков. Бойцы «Запада» также нанесли противнику потери в личном составе - ВСУ лишились более 200 военнослужащих. Подразделения группировки «Юг» уничтожили более 165 украинских боевиков. «Центр» ликвидировал до 310 вражеских солдат и офицеров, а «Восток» - более 455. Что же до группировки войск «Днепр», то в зоне ее ответственности враг лишился до 55 военнослужащих.

Ранее командир штурмового отряда в беседе со «Звездой» заявил, что украинские боевики поплатились за ставку только на дроны в Василевке. Когда российские военнослужащие просочились к позициям неприятеля, используя рельеф местности, тот уже не смог им ничего противопоставить.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.