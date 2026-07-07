«Герани» поразили новые объекты в Днепропетровской области

ВС РФ нанесли удар беспилотниками «Герань-2» по зданию автотехцентра в районе Днепропетровска. Об этом сообщает источник «Звезды».

Отмечается, что центр обеспечивал обслуживание большегрузных автомобилей. В результате удара БПЛА здание получило значительные повреждения.

Помимо этого, в целях снижения возможностей инфраструктуры ВСУ, был нанесен удар «Геранью» по логистическому центру «Новой почты» №1 в населенном пункте Самар Днепропетровской области. В результате нанесения удара цель была поражена. Сообщается, что на месте удара возник пожар.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ. Накануне в Минобороны сообщили о поражении украинских автозаправочных станций. Удары беспилотниками «Герань» были нанесены в Днепропетровской области в районах населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка. Также сообщается о поражении вражеского бензовоза. Помимо этого, в МО РФ рассказали о поражении АЗС в Сумской, а также Черниговской областях. При этом использовались такие же беспилотные летательные аппараты.