Минобороны перечислило предприятия, которые ВС РФ поразили в Киеве

Минобороны России перечислило предприятия, которые российская армия поразила в Киеве. Среди них - ключевые производители и поставщики ВСУ.

Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и беспилотниками по предприятиям ВПК и объектам ТЭК в Киеве и Киевской области. Также сообщалось о поражении военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в Киеве было поражено промышленное предприятие «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ»). Это одно из ключевых предприятий ВПК Украины. Оно специализируется на разработке и производстве разведывательных БПЛА большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу». Также на заводе производят FPV-дроны «Шрайк-10» и средства телеметрии, электронного и оптического оборудования.

Было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» (госпредприятие «Киевский завод "Буревестник"»). Оно производило беспилотники большой и средней дальности, разрабатывало и выпускало радиолокационную технику для боевиков ВСУ.

Также удар был нанесен по промпредприятию «Киев-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ»). Это один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей и элементов бронезащиты для техники ВСУ. Предприятие выпускало БПЛА и боеприпасы для ракет различного типа.

Как сообщалось ранее, был поражен судостроительный завод (ЧАО «Кузница на Рыбальском»). Это крупнейшее предприятие машиностроения, производившее артиллерийские катера проекта 58155 «Гюрза-М». Кроме того, на верфи выпускали и ремонтировали безэкипажные катера ударного типа.

Под удар попал и приборостроительный завод «Киев-1» (завод «Квант»), который является ключевой научно-производственной базой, выпускающей системы управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины. В том числе речь идет об управляемых ракетах «Нептун-МД».

Как уточняется в сводке МО РФ, удары производились не только по объектам в Киеве, но и в области - там был поражен ракетный агрегатно-детальный завод «Жуляны» (ООО «Жулянский машиностроительный завод "Визар"») - госпредприятие ВПК, осуществляющее производство, техническое обслуживание и ремонт зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также БПЛА большой дальности. В результате удара была зафиксирована повторная обширная детонация.

Также в Киевской области под удар попал склад горюче-смазочных материалов «Вишневое» («Нефтеэкспериментальное КП») - инженерно-техническая база, специализирующаяся на проектировании, калибровке и техобслуживании резервуарных парков АЗС. Запасы бензина и дизеля, которые хранились на объекте, использовались для экстренных поставок топлива в зону боевых действий.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.