Над российскими регионами сбили за ночь 452 украинских дрона

За ночь средства ПВО ликвидировали 452 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 6 июля до 8.00 мск 7 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 452 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении ведомства.

Беспилотники самолетного типа были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями и Московским регионом. Также дроны были ликвидированы над территориями Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее над территорией РФ силами ПВО было сбито 519 беспилотников ВСУ. Их уничтожили в небе над 22 регионами и акваторией Азовского моря.