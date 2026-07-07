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Над российскими регионами сбили за ночь 452 украинских дрона

Беспилотники уничтожили в период с 20.00 мск 6 июля до 8.00 мск 7 июля.
Анастасия Митина 07-07-2026 09:27
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

За ночь средства ПВО ликвидировали 452 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 6 июля до 8.00 мск 7 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 452 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении ведомства.

Беспилотники самолетного типа были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями и Московским регионом. Также дроны были ликвидированы над территориями Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее над территорией РФ силами ПВО было сбито 519 беспилотников ВСУ. Их уничтожили в небе над 22 регионами и акваторией Азовского моря.

#армия #Минобороны РФ #пво #беспилотники #регионы россии
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