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«Куб» ударил по пункту управления БПЛА и живой силе противника

Барражирующий боеприпас «Куб» при подлете к объекту переходит в пикирование и бьет точно в цель.
07-07-2026 08:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет барражирующего боеприпаса «Куб» подразделения беспилотных летательных систем 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил пункт управления БПЛА и живую силу противника на Краснолиманском направлении в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны России.

Во время воздушной разведки российские военнослужащие выявили замаскированные позиции и скопление живой силы врага. Полученные данные оперативно передали на командный пункт. После этого оператор ударного дрона, приняв координаты цели, ввел их в систему наведения, выполнил необходимые расчеты и установил канал связи с бортом.

Тем временем техники подготовили беспилотник к пуску - они оснастили его осколочно-фугасной боевой частью. После завершения всех подготовительных мероприятий были запущены ударные дроны в направлении позиций противника. Беспилотники, преодолев эшелонированную систему радиоэлектронной борьбы и посты воздушного наблюдения украинских националистов, нанесли высокоточный удар по цели.

Как отмечает российское оборонное ведомство, барражирующий боеприпас «Куб» может продолжительное время патрулировать в заданном районе. При подлете к объекту беспилотник переходит в пикирование и поражает цель.

Благодаря слаженной работе операторов дронов пункт управления БПЛА ВСУ был уничтожен. Это обеспечило успешное продвижение штурмовых подразделений группировки войск «Запад» на Краснолиманском направлении.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации делилось кадрами боевой работы расчета беспилотника самолетного типа «Молния-2» на Краснолиманском направлении. Дроноводы обнаружили пункт управления БПЛА врага во время воздушной разведки. Противник замаскировал его в городской застройке. После обнаружения цели расчет FPV-дрона «Молния-2» нанес точный удар, в результате которого пункт запуска дронов был уничтожен.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #краснолиманское направление #пункт управления БПЛА #Боеприпас «Куб»
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