БПК «Североморск» вернулся из дальнего похода на базу

В Североморске состоялась встреча большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск», завершившего выполнение задач дальнего похода. Об этом рассказали в Минобороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, в церемонии встречи корабля приняли участие представители командования, сослуживцы, родные и близкие военных моряков. Также их встречал военный оркестр.

Доклад об успешном выполнении задач экипажем корабля принял командующий Кольской флотилией разнородных сил СФ вице-адмирал Олег Шастов. Он поздравил североморцев с успешным решением задач и возвращением домой. Шастов отметил, что поход проходил в условиях нарастающей напряженности международной обстановки. Это потребовало от моряков высокого профессионализма, ответственности и выдержки.

«Корабль находился в походе более 212 суток, с 5 декабря прошлого года. Выполнялись задачи по защите судоходства в Балтийской морской зоне. Несмотря на тяжелые условия похода, штормовое море, противодействие военно-морских сил иностранных государств, корабль выполнил все поставленные задачи с высоким качеством», - рассказал командир корабля капитан 1-го ранга Тарас Афанасьев.

Афанасьев также отметил профессионализм и выдержку экипажа при решении поставленных задач. В завершение торжественного митинга военнослужащие из состава экипажа БПК «Североморск», отличившиеся при выполнении задач дальнего похода, получили государственные и ведомственные награды.

В сентябре прошлого года экипаж БПК «Североморск» отработал поиск и уничтожение подводных лодок условного противника в Северном Ледовитом океане. «Вражескую» субмарину искали с применением палубной авиации. В небо поднимался противолодочный вертолет Ка-27. Все задачи тренировки были выполнены в полном объеме, личный состав показал слаженность действий и высокий профессионализм.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.