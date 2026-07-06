Опубликованы новые кадры с беспилотников из Константиновки

В Константиновке российские войска наносят мощные удары, уничтожая последние группы ВСУ, укрывавшиеся в зданиях. Наши бойцы передали военкору Артему Желтикову видео с места. На кадрах можно увидеть, как российские операторы беспилотников выкуривают всушников из зданий, не оставляя им шансов на побег.

Об освобождении Константиновки Владимиру Путину доложили 3 июля. Верховный главнокомандующий посетил пункт Объединенной группировки войск, где командиры показали ему ситуацию в городе с дронов. Президент поблагодарил военных за героизм и отметил стратегическую инициативу России на поле боя.

Освобождение Константиновки открывает путь на Славянск и Краматорск, сообщил президент. Он отметил, что противник создал мощную систему обороны, превратив Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку в единый укрепрайон.

По данным Минобороны, Константиновка имела сложную систему обороны с двумя эшелонированными рубежами более 150 км, инженерными заграждениями, подземными коммуникациями и опорными пунктами, включая промышленные и образовательные объекты. ВСУ потеряли в боях за этот город порядка 13,5 тысяч солдат. Освобождение Константиновки позволило российским войскам взять под контроль 66 квадратных километров территории.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.