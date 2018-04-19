«Таран», «Пищаль» и «Сапсан»: разработано новое оружие, «сводящее дроны с ума»

Концерн «Автоматика» (входящийе в состав ГК «Ростех») разработал для силовых структур три типа оружия радиоэлектронной борьбы с беспилотниками - стационарный «Таран», переносной «Пищаль» и мобильный «Сапсан». Об этом рассказали РИА Новости в концерне.

«Эффект от воздействия излучением всегда примерно одинаков: беспилотники, грубо говоря, сходят с ума. Если это квадрокоптер, то он зависает, его начинает болтать ветром, после чего дрон сваливается в плоский штопор и падает», - сказал главный конструктор концерна Сергей Ширяев.

По его словам, беспилотник самолетного типа начинает неконтролируемо снижаться, пока не упадет на землю.

В концерне также рассказали, что новые многофункциональные комплексы могут находить, сопровождать и ликвидировать беспилотники, воздействуя на их радиоканалы - управления, навигации, а также сброса данных.

Отмечается, что самым мощным из трех комплексом является «Сапсан». Он предназначается для борьбы с любыми беспилотниками. Комплекс способен находить БПЛА в инфракрасном и видимом, радиотехническом и радиолокационном диапазонах на дальностях свыше 100 километров, сопровождает их и излучает направленный поток электромагнитных радиопомех. Если БПЛА является особо опасным и подлежит немедленному уничтожению, то целеуказание передается на средства огневого поражения системы ПВО.

При угрозе массированного нападения БПЛА сразу с нескольких направлений эффективен средний «Таран». При их нахождении он мгновенно возводит над объектом невидимый защитный купол радиусом не меньше 900 метров, непроницаемый для дронов.

«Пищаль» выполнена в виде ружья, ее масса составляет три килограмма. Оружие предназначено для борьбы с одиночными целями или дронами в движении.

В концерне собираются завершить испытания и подтвердить характеристики всех указанных комплексов в ближайшие месяцы, а к концу года начать их серийное производство.

По информации «Автоматики», потенциальными заказчиками комплексов, помимо силовых ведомств, могут выступить предприятия ОПК, энергетики, а также атомной промышленности. Их можно использовать для защиты стадионов и других объектов массового посещения. Интерес к «убийце дронов» также проявляют за рубежом.