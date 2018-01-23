Эксперт рассказал подробности о новейшем корабле «Федерация»

На «Королевских чтениях» в Москве было подробно рассказано о российской перспективной пилотируемой программе. Основное место в ней занимает новый корабль «Федерация», который придет на смену космическому кораблю «Союз», рассказал участник «Чтений» главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин.

«Корабль будет четырехместным и изготавливаться в двух вариантах: один – для орбитальных полетов с массой около 17 тонн, другой – для полетов к Луне массой около 20 тонн», – сообщил эксперт.

По его словам, корабль будет собираться целиком из российских комплектующих, сможет возвращать с орбиты до полутонны груза и в отличие от «Союза» будет более мягко и точно садиться.

Об этом ранее информировал и генконструктор пилотируемых программ РФ и РКК «Энергия» Евгений Микрин.

«Преимуществами нового корабля являются многоразовость возвращаемого спускаемого аппарата – до десяти раз, мягкая посадка на посадочное устройство, улучшение точности посадки до семи километров, обеспечение спасения экипажа на всем участке выведения и повышение комфортности», – говорил Микрин на «Королевских чтениях».

Что касается лунной программы, то она пока целиком не принята. И в случае реализации РКК «Энергия» собирается прибегнуть к советскому опыту.

«Для поверхности Луны РКК "Энергия" предлагает разрабатывать посадочный аппарат примерно такой же, как у нас разрабатывался в 60–70-е годы, или такой, на котором американцы садились, то есть на "ногах", с ракетной посадкой и со взлетной ступенью», – уточнил эксперт.

Начало эксплуатации «Федерации» намечено на 2021 год, сначала в беспилотном варианте, потом пилотируемом, в составе орбитального комплекса МКС. Запускаться она будет на новой ракете среднего класса «Союз-5».