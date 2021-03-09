ЦПВС: при разгоне боевиками мирного митинга в Сирии пострадали 15 человек

Боевики в Сирии разогнали протестную акцию жителей района Шейх-Акиль. Люди требовали прекратить оккупацию. В результате разгона демонстрации, ранения получили 15 местных жителей. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

«В районе Шейх-Акиль на западе населенного пункта Эль-Баб в ходе разгона боевиками протестной акции мирных жителей, выступающих с требованиями прекращения оккупации, получили ранения 15 человек, около десяти арестованы», - рассказал Карпов.

Аналогичный инцидент имел место в провинции Алеппо ранее. Там боевики жестоко подавили мирный митинг с требованием вывести с территории протурецкие формирования. Пятеро демонстрантов получили ранения.