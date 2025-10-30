МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Муравлянников вручил награды участникам СВО в военном госпитале в Твери

Также за успешное выполнение задач по лечению и реабилитации награды получили врачи и медицинский персонал.
2025-10-30 15:13:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность в зоне проведения специальной военной операции, вручили государственные награды. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что награды вручил начальник управления военного образования Игорь Муравлянников. Он подчеркнуть, что ему часто доводится посещать госпитали - не только чтобы наградить, но в первую очередь чтобы лично поблагодарить тех, кто защищает Отечество.

Торжественная церемония прошла в военном госпитале в Твери. Также за успешное выполнение задач по лечению и реабилитации военнослужащих медалей Минобороны России были удостоены врачи и медицинский персонал.

Вчера в военный госпиталь приехал президент России Владимир Путин. Он взял с собой иконы, которые ранее подарили ему военнослужащие. Написанные на бронеплитах, эти иконы несут на себе повреждения от осколков - ранее они спасали жизни бойцов. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #награды #тверь #военный госпиталь #участники СВО #Игорь Муравлянников
