Корабли ТОФ провели торпедную стрельбу в Японском море

Корабли Тихоокеанского флота провели учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в Японском море. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении отмечается, что в учениях участвовали корабли Приморской флотилии. Они действовали в составе тактических групп. По условиям учения, корветы «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», взаимодействуя с самолетами морской авиации флота, обнаружили подводного «нарушителя» в территориальных водах РФ. Экипажи корветов организовали преследование и принуждение к всплытию субмарины «условного противника».

Боевые расчеты корветов произвели одновременную атаку подлодки условного противника, применив противолодочные торпедные комплексы «Пакет». Были произведены практические пуски торпед. Роль субмарины противника выполнила одна из подлодок Тихоокеанского флота.

Учение проводилось в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ. В акватории Японского моря на данном этапе действует более 15 боевых кораблей, катеров, подлодок и вспомогательных судов. Корабли также проведут стрельбы зенитным ракетным оружием и выполнят артиллерийские стрельбы.

Ранее сообщалось о завершении совместной экспедиции Тихоокеанского флота и Русского географического общества на гидрографическом судне «Антарктида». В ходе экспедиции, помимо прочего, был заменен старый советский флаг, который установили на острове Врангеля 100 лет назад. Его, как сообщила корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер, передали в музей ТОФ на вечное хранение. Вместо исторического флага установили точную копию.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.