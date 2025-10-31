Белоусов: РФ готова наращивать сотрудничество с Казахстаном в военной сфере

Россия готова укреплять сотрудничество с Казахстаном в военной сфере. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время переговоров со своим казахстанским коллегой Дауреном Косановым в Алма-Ате.

«Наше сотрудничество динамично развивается практически по всем направлениям деятельности. Готовы и дальше его наращивать», - сказал он.

Глава Минобороны отметил, что взаимодействие России и Казахстана в оборонной области является ключевым фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. По его словам, отношения между странами развиваются на высоком уровне как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних объединений - ОДКБ, СНГ и ШОС.

Белоусов подчеркнул, что российское оборонное ведомство оказывает помощь Казахстану в совершенствовании вооруженных сил и активно делится своим боевым опытом. Кроме того, продолжается обучение казахстанских военнослужащих в российских военных учебных заведениях.

Министр добавил, что российско-казахстанское сотрудничество развивается по всем направлениям.

Кроме того, в рамках заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ в Алма-Ате Белоусов обсудил с белорусским коллегой генерал-лейтенантом Виктором Хрениным перспективы военного сотрудничества Москвы и Минска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.