Операторы дронов уничтожили технику и позиции ВСУ в Запорожской области

Военнослужащие отдельного разведывательного батальона 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» продолжают наносить точные удары по объектам и технике противника в Запорожской области. В распоряжении Минобороны России появились кадры, снятые с бортовых камер FPV-дронов.

На записи видно, как беспилотники стремительно приближаются к целям, в частности, к укрытию и автомобилю. В момент попадания зафиксированы мощные взрывы. Два эпизода сняты с другого дрона-наблюдателя, который показывает в деталях момент поражения цели.

Как сообщили в ведомстве, дроноводы уничтожают средства передвижения, укрытия и элементы управления дронами ВСУ. Расчеты беспилотников в режиме реального времени ведут наблюдение за линией соприкосновения, вскрывают замаскированные пункты управления и корректируют огонь артиллерии. После доразведки и подтверждения координат FPV-дроны наносят прицельные удары по технике и живой силе противника.

Группировка «Днепр» активно применяет разведывательные и ударные БПЛА для поражения целей. Дроноводы обеспечивают постоянное давление на позиции ВСУ в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.