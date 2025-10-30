Ночью ПВО перехватила над Россией 170 дронов ВСУ

Над регионами России за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 170 беспилотников киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны России.

Основной удар приняла на себя Брянская область, где были сбиты 48 украинских БПЛА. Над территорией Воронежской области поразили 21 вражеский дрон, 16 - в небе над Нижегородской областью, 15 - над Калужской областью, 14 - в Ростовской области. Десять беспилотников сбили над Курской областью, девять дронов - в небе над Тульской областью. Также девять БПЛА были сбиты в Подмосковье, причем уточняется, что шесть из них летели на столицу.

По пять вражеских беспилотников поразили над территориями Рязанской, Волгоградской и Новгородской областей. По четыре дрона уничтожили над Белгородской и Орловской областями и над территорией Республики Крым. Один БПЛА киевского режима был ликвидирован в Липецкой области.

Ранее сообщалось, что в течение часа с 03.00 по московскому времени дежурные системы ПВО Минобороны России сбили шесть украинских беспилотников, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.