МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ночью ПВО перехватила над Россией 170 дронов ВСУ

Основной удар приняла на себя Брянская область, в небе над которой были сбиты 48 дронов противника.
2025-10-30 08:18:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Над регионами России за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 170 беспилотников киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны России.

Основной удар приняла на себя Брянская область, где были сбиты 48 украинских БПЛА. Над территорией Воронежской области поразили 21 вражеский дрон, 16 - в небе над Нижегородской областью, 15 - над Калужской областью, 14 - в Ростовской области. Десять беспилотников сбили над Курской областью, девять дронов - в небе над Тульской областью. Также девять БПЛА были сбиты в Подмосковье, причем уточняется, что шесть из них летели на столицу.

По пять вражеских беспилотников поразили над территориями Рязанской, Волгоградской и Новгородской областей. По четыре дрона уничтожили над Белгородской и Орловской областями и над территорией Республики Крым. Один БПЛА киевского режима был ликвидирован в Липецкой области.

Ранее сообщалось, что в течение часа с 03.00 по московскому времени дежурные системы ПВО Минобороны России сбили шесть украинских беспилотников, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #дроны #пво рф #Киевский режим #атака всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 