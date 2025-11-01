Опубликованы кадры освобождения Красногорского в Запорожской области

Опубликованы кадры боев за населенный пункт Красногорское в Запорожской области. Село штурмовали бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии. Они же производили зачистку укрепленных позиций боевиков. Работали в тесной связке с операторами дронов, которые с воздуха сообщали о минометных точках, пулеметных гнездах противника и блиндажах.

«Мы дошли до точки, которую нам назначили командиры. Без потерь дошли, все хорошо. Два дня с ними там бодались. У них блиндажи хорошие, крепкие. Ночью пришел приказ, мальчишка зашел, тээмку кинул - там фейерверк. От того блиндажа ничего и не осталось», - рассказал штурмовик с позывным Куба.

Во время освобождения прилегающих лесополос бойцы применяли тактику штурмовых пар, действуя с прикрытием и использованием гранат для зачистки укреплений.

«Штурм шел четко - один стреляет, второй прикрывает. У них опыта мало, начинают паниковать, бросают позиции. Кто успел - бежит, кто нет - остается там. У них нет опыта. Когда начинается штурм лесополосы, то они сдаются сразу. Говорят одно и то же: "Поймали на улице, привезли, пригрозили расстрелом". Вот они и сидят. А так все повара, сторожа, не знали, куда едут», - отметил стрелок с позывным Петруха.

В результате штурмовых действий противник потерял большое количество живой силы и бронетехники. После зачистки жилого сектора бойцы обнаружили различную экипировку и шевроны иностранных подразделений. Военнослужащие группы «Восток» продвинулись на несколько километров, закрепившись на новых рубежах, которые позволят развивать дальнейший успех. Напомним, об освобождении Красногорского Минобороны России сообщило 30 октября.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.