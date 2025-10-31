Экипажи «Русских Витязей» приняли участие в авиашоу в Китае

Минобороны России сообщает, что экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» выступили на авиашоу в китайском городе Наньчан. Летчики демонстрировали свою групповую воздушную программу на истребителях с управляемым вектором тяги Су-35С и Су-30СМ.

«Во время выполнения полетного задания экипажи Воздушно-космических сил выполнили полеты в составе звена и продемонстрировали сверхманевренные возможности истребителей», - говорится в сообщении.

Летчики показали групповые фигуры высшего пилотажа - петлю Нестерова, бочку, вираж на установленных интервалах. Помимо этого, они выполнили парный, одиночный и встречный пилотаж. Еще «Русские Витязи» продемонстрировали фигуры зеркало и колокол, а также роспуск и проход на малой высоте и предельной скорости.

Ранее публиковалось видео выступления «Русских Витязей» на выставке LIMA 2025 в Малайзии. Она проходила на острове Лангкави с 20 по 24 мая этого года.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.