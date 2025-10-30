Цивилева вручила ключи от квартир военнослужащим в Балашихе

Статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева вручила ключи от новых квартир военнослужащим, а также медикам филиала №3 Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

Она подчеркнула, что Министерство обороны уделяет особое внимание социальной защите семей бойцов и врачей. Новые дома обеспечены всей необходимой инфраструктурой - рядом располагаются детские сады, школы и объекты социальной сферы.

«Я хочу, чтобы в этих домах, ключи от которых мы сегодня вручаем, звучал детский смех, рождались дети, создавались добрые семейные традиции. Чтобы вы могли находить в этих стенах тепло и поддержку», - сказала замминистра обороны.

Ранее Цивилева обсудила обучение ветеранов для работы в энергетике. Для помощи в трудоустройстве запущена образовательная программа «Угольные города России». В ней примут участие и ветераны специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.