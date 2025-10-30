МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Цивилева вручила ключи от квартир военнослужащим в Балашихе

Замминистра обороны подчеркнула, что ведомство делает все для комфорта и благополучия семей защитников и врачей.
2025-10-30 18:21:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева вручила ключи от новых квартир военнослужащим, а также медикам филиала №3 Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

Она подчеркнула, что Министерство обороны уделяет особое внимание социальной защите семей бойцов и врачей. Новые дома обеспечены всей необходимой инфраструктурой - рядом располагаются детские сады, школы и объекты социальной сферы.

«Я хочу, чтобы в этих домах, ключи от которых мы сегодня вручаем, звучал детский смех, рождались дети, создавались добрые семейные традиции. Чтобы вы могли находить в этих стенах тепло и поддержку», - сказала замминистра обороны.

Ранее Цивилева обсудила обучение ветеранов для работы в энергетике. Для помощи в трудоустройстве запущена образовательная программа «Угольные города России». В ней примут участие и ветераны специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #квартиры #Балашиха #Анна Цивилева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 