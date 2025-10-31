МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов представил коллегам из стран СНГ своего нового заместителя Осьмакова

Глава Минобороны РФ сделал заявление на заседании Совета министров обороны СНГ в Алма-Ате.
2025-10-31 14:07:42
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов представил участникам заседания Совета министров обороны государств СНГ своего нового заместителя - Василия Осьмакова.

Выступая перед коллегами в Алма-Ате, Белоусов отметил, что многие уже знакомы с Осьмаковым по его прежней деятельности. По словам министра, Василий Сергеевич ранее занимал должность первого заместителя министра промышленности и торговли России.

Заседание Совета министров обороны СНГ проходит в Казахстане в пятницу и посвящено вопросам укрепления военного взаимодействия и совместной безопасности государств-участников Содружества.

В ходе переговоров со своим казахстанским коллегой Дауреном Косановым Белоусов указал на готовность России укреплять сотрудничество с Казахстаном в военной сфере.

Кроме того, министр обсудил с белорусским коллегой генерал-лейтенантом Виктором Хрениным перспективы военного сотрудничества Москвы и Минска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #СНГ #Белоусов #Осьмаков
