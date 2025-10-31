МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ночью ПВО уничтожила над Россией 130 украинских беспилотников

Наиболее интенсивными были атаки на Курскую область, там сбили 31 беспилотник киевского режима.
2025-10-31 08:22:52
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 130 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наиболее интенсивными были атаки на Курскую область, там сбили 31 беспилотник киевского режима. В Воронежской области был ликвидирован 21 БПЛА, 14 дронов сбили над Белгородской областью, 10 - в Брянской. По девять БПЛА перехватила противовоздушная оборона над Орловской, Тамбовской и Тульской областями. По шесть - над Липецкой и Ярославской областями.

«5 - над территорией Ростовской области, 4 - над территорией Волгоградской области, 3 - над территорией Калужской области», - говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что еще два БПЛА были сбиты над Рязанской областью. Один дрон киевского режима был перехвачен на пути к столице России.

Вчера в Минобороны России сообщали о 170 уничтоженных беспилотниках киевского режима. При этом отмечалось, что основной удар приняла на себя Брянская область, где были сбиты 48 украинских БПЛА. 

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #дроны #пво рф #Киевский режим #атака всу
