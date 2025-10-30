Белоусов провел совещание по готовности фондов МО РФ к отоплению зимой

Министр обороны России Андрей Белоусов провел рабочее совещание относительно готовности фондов МО РФ к отопительному периоду 2025-2026 годов. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

В совещании приняли участие заместители министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева, генерал-полковник Андрей Булыга, представители центральных органов военного управления, военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил России.

«Необходимо было подготовить более 6 500 военных городков, 5 000 объектов жилого фонда и 8 500 объектов коммунального назначения. Прошу участников совещания доложить о готовности к зимнему периоду и о ходе реализации поручений по итогам прошлого совещания», - обозначил Андрей Белоусов.

Генерал-полковник Андрей Булыга в ходе совещания доложил о готовности фондов. Он констатировал обеспеченность нормативными запасами топлива котельных, укомплектованность аварийно-ремонтных бригад и создание аварийного запаса материалов и оборудования.

Белоусову также доложили о ходе выполнения работ на объектах, находящихся на особом контроле, в том числе в Североморске, в соединении морской пехоты Тихоокеанского флота, объектах медицинского назначения, жилого фонда в городе Валдай Новгородской области и в поселке Молькино Краснодарского края.

На сегодня отопительный период начат во всех 89 субъектах России, переведено на зимний режим эксплуатации более 3 800 котельных. При этом сверх нормы созданы запасы на котельных. По твердому топливу - 374 тысячи тонн на 80 суток и жидкому - 72 тысячи тонн на 57 суток. Подвоз топлива на котельные с малоемкостным резервуарным парком осуществляется в соответствии с утвержденными графиками.

«В зоне эксплуатационной ответственности ФГАУ "Росжилкомплекс" находится 854 объекта жилищного фонда, которые подлежат подготовке к отопительному сезону. Все объекты подготовлены к осенне-зимнему периоду эксплуатации, проведены промывка и гидравлические испытания. Паспорта готовности получены на 100% жилищных объектов», - доложила министру его заместитель Анна Цивилева.

Также в МО РФ отметили, что продолжается плановый перевод вооружения, военной и специальной техники на сезонный режим эксплуатации. Российская техника перезаправляется топливом и маслами, которые соответствуют сезону.

В зоне специальной военной операции военнослужащие завершают обустройство позиций в соответствии с зимними условиями. Там уже создан необходимый запас обогревателей, а также другого отопительного оборудования. Созданы запасы дров и окопных свечей. Отмечено, что участники специальной военной операции обеспечены зимней формой одежды в полном объеме. При этом создан дополнительный резерв обмундирования для оперативной замены такой одежды.

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов проинспектировал «Южную» группировку войск. В тот раз он проверил работу передового пункта управления одного из соединений.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.