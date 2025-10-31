Гран-при фестиваля «Кадетский взгляд» завоевал Пансион воспитанниц МО РФ

В Тверском суворовском военном ордена Почета училище состоялась торжественная церемония закрытия IX Международного фестиваля любительских фильмов и видеоработ «Кадетский взгляд». Главный приз фестиваля - Гран-при - завоевали воспитанницы Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» с короткометражной картиной «Занавес. Тишина. Зори».

По итогам конкурса лучшими в номинации «Документальный фильм» стали курсанты Краснодарского президентского кадетского училища, в категории «Социальный ролик» победу одержали воспитанники Иркутского суворовского училища, а в номинации «Музыкальный видеоклип» - суворовцы из Казани. Приз в номинации «Технологии искусства» достался воспитанницам Санкт-Петербургского пансиона Минобороны РФ.

Начальник Управления военного образования Минобороны России генерал-майор Игорь Муравлянников отметил, что все представленные работы объединены общей темой - «Герои - на века. Летопись Великой Победы». По его словам, фильмы участников отразили героизм и самоотверженность людей, принесших победу в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что фестиваль стал площадкой, где кадеты смогли проявить себя в роли режиссеров, операторов и актеров, прославив подвиг защитников Отечества.

«Наш кинофестиваль предоставил возможность проявить себя в качестве оператора, художника, актера. Прославить своим творчеством подвиг защитников Отечества», - подчеркнул он.

В этом году в фестивале приняли участие более 140 воспитанников довузовских образовательных учреждений Минобороны России, а также участники из Белоруссии и Узбекистана. В конкурсную программу вошли 86 фильмов из 35 учебных заведений стран СНГ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.