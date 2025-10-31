МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гран-при фестиваля «Кадетский взгляд» завоевал Пансион воспитанниц МО РФ

Торжественная церемония закрытия прошла в Тверском суворовском училище Минобороны РФ.
2025-10-31 16:28:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Тверском суворовском военном ордена Почета училище состоялась торжественная церемония закрытия IX Международного фестиваля любительских фильмов и видеоработ «Кадетский взгляд». Главный приз фестиваля - Гран-при - завоевали воспитанницы Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» с короткометражной картиной «Занавес. Тишина. Зори».

По итогам конкурса лучшими в номинации «Документальный фильм» стали курсанты Краснодарского президентского кадетского училища, в категории «Социальный ролик» победу одержали воспитанники Иркутского суворовского училища, а в номинации «Музыкальный видеоклип» - суворовцы из Казани. Приз в номинации «Технологии искусства» достался воспитанницам Санкт-Петербургского пансиона Минобороны РФ.

Начальник Управления военного образования Минобороны России генерал-майор Игорь Муравлянников отметил, что все представленные работы объединены общей темой - «Герои - на века. Летопись Великой Победы». По его словам, фильмы участников отразили героизм и самоотверженность людей, принесших победу в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что фестиваль стал площадкой, где кадеты смогли проявить себя в роли режиссеров, операторов и актеров, прославив подвиг защитников Отечества.

«Наш кинофестиваль предоставил возможность проявить себя в качестве оператора, художника, актера. Прославить своим творчеством подвиг защитников Отечества», - подчеркнул он.

В этом году в фестивале приняли участие более 140 воспитанников довузовских образовательных учреждений Минобороны России, а также участники из Белоруссии и Узбекистана. В конкурсную программу вошли 86 фильмов из 35 учебных заведений стран СНГ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Конкурс #«Кадетский взгляд»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 