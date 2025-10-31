Цивилева встретилась с готовящими научные диссертации ветеранами СВО

Статс-секретарь, заместитель министра обороны России, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева встретилась с ветеранами специальной военной операции - аспирантами Всероссийского научно-исследовательского института «Центр» Министерства промышленности и торговли.

Отмечено, что среди обучающихся по программам высшей квалификации присутствуют Герои России. Также там можно встретить обладателей государственных наград, ветеранов специальной военной операции, участников программы «Время героев» и вдов погибших бойцов.

Такая инициатива реализуется впервые. Программа обучения направлена на развитие и формирование новых компетенций героев. Темы научных диссертаций, которые будут готовить аспиранты, выбраны на основе личной практики и опыта. Среди них - вопросы педагогической психологии, работы с детьми в школах, а также экономическое развитие и государственное управление.

Помимо научных работ, на встрече обсуждали работу фонда «Защитники Отечества» по реабилитации и ресоциализации защитников. Обучение по программам аспирантуры - важный шаг в этом направлении. Фонд получил более 9 000 запросов на обучение и переобучение ветеранов специальной военной операции. Более 7 000 человек направлены на обучение.

Ранее Цивилева обсудила обучение ветеранов для работы в энергетике. Для помощи в трудоустройстве запущена образовательная программа «Угольные города России». В ней примут участие и ветераны специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.