Армия Связисты отбили атаку «диверсантов» под Самарой: кадры тренировки Андрей Аркадьев После ликвидации угрозы военнослужащие развернули мобильные комплексы и замаскировали их. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Cвязисты 2-й общевойсковой армии Центрального округа в ходе учений в Самарской области отразили нападение диверсантов на маршруте следования к району выполнения задач. Нападение было внезапным, условный противник оказался хорошо вооружен. После ликвидации угрозы связисты развернули мобильные комплексы и замаскировали их. Ранее на полигоне Криница в Воронежской области прошли учения, в ходе которых военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа остановили наступление условного неприятеля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика