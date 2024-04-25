МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет ЗУ-23 показал поражение дрона «Баба Яга» на Донецком направлении

Беспилотник «Баба Яга» может нести на себе большой заряд и уничтожать не только живую силу, но и бронетехнику.
2024-04-25 06:25:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет 23-мм зенитной установки ЗУ-23-2 уничтожил беспилотник ВСУ «Баба Яга» на Донецком направлении зоны СВО. Подразделения противовоздушной обороны 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск день и ночь несут боевое дежурство, прикрывая подразделения от средств воздушного нападения и разведки противника.

Во время поиска средств воздушного нападения ВСУ наши бойцы обнаружили вражеский гексакоптер типа «Баба Яга», который по воздуху приближался к нашим передовым позициям. Не себе она несла смертоносный груз - несколько 82-мм мин.

«Чем "Баба Яга" опасна? Тем, что большой заряд на себе несет, огромный. И методом сброса уничтожает как живую силу противника, так и бронетехнику», - объяснил боец с позывным Каир.

Зенитные расчеты ЗУ-23-2 открыли прицельный огонь и уничтожили дрон в воздухе, не позволив ему долететь до наших позиций и сбросить мины. Всего за время СВО расчеты ПВО 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады уничтожили не один десяток беспилотников противника.

Ранее операторы БПЛА рассказали, как подбили Bradley и «Бабу ягу» украинских боевиков. Работали наши бойцы в темное время суток при помощи тепловизоров.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #бпла #ЗУ-23-2 #донецкое направление #Баба Яга
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240424.0946