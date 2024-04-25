Расчет ЗУ-23 показал поражение дрона «Баба Яга» на Донецком направлении

Расчет 23-мм зенитной установки ЗУ-23-2 уничтожил беспилотник ВСУ «Баба Яга» на Донецком направлении зоны СВО. Подразделения противовоздушной обороны 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск день и ночь несут боевое дежурство, прикрывая подразделения от средств воздушного нападения и разведки противника.

Во время поиска средств воздушного нападения ВСУ наши бойцы обнаружили вражеский гексакоптер типа «Баба Яга», который по воздуху приближался к нашим передовым позициям. Не себе она несла смертоносный груз - несколько 82-мм мин.

«Чем "Баба Яга" опасна? Тем, что большой заряд на себе несет, огромный. И методом сброса уничтожает как живую силу противника, так и бронетехнику», - объяснил боец с позывным Каир.

Зенитные расчеты ЗУ-23-2 открыли прицельный огонь и уничтожили дрон в воздухе, не позволив ему долететь до наших позиций и сбросить мины. Всего за время СВО расчеты ПВО 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады уничтожили не один десяток беспилотников противника.

Ранее операторы БПЛА рассказали, как подбили Bradley и «Бабу ягу» украинских боевиков. Работали наши бойцы в темное время суток при помощи тепловизоров.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.