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Экипажи штурмовиков Су-25 смешали с землей украинский опорный пункт

Авиаудар наносился на Южно-Донецком направлении неуправляемыми ракетами.
2024-04-24 12:04:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили вражеский опорный пункт на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

Авиаудар наносился неуправляемыми ракетами. Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. После этого самолеты вернулись на аэродром вылета. 

Передовой авианаводчик подтвердил уничтожение целей. При этом, как отметили в МО РФ, полет прошел в штатном режиме. 

Летчик Су-25 Игорь отметил, что штурмовиков было два. Самолеты летели на предельно малой высоте, а пуски ракет выполнялись с кабрирования. 

Ранее сообщалось, что экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью фугасных авиабомб. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #армия #Су-25 #Южно-Донецкое направление
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