Экипажи штурмовиков Су-25 смешали с землей украинский опорный пункт

Экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили вражеский опорный пункт на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Авиаудар наносился неуправляемыми ракетами. Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. После этого самолеты вернулись на аэродром вылета.

Передовой авианаводчик подтвердил уничтожение целей. При этом, как отметили в МО РФ, полет прошел в штатном режиме.

Летчик Су-25 Игорь отметил, что штурмовиков было два. Самолеты летели на предельно малой высоте, а пуски ракет выполнялись с кабрирования.

Ранее сообщалось, что экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью фугасных авиабомб.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.