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Оператор FPV-дрона показал от начала до конца работу по поражению цели

Операторы FPV-дронов 155-й бригады морской пехоты ТОФ показали, как прикрепляют снаряд к дрону и уничтожают с его помощью объекты боевиков.
2024-04-26 05:00:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты операторов FPV-дронов подразделений беспилотной авиации 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск «Восток» из Приморья показали боевую работу в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. На опубликованных кадрах наши бойцы уничтожили опорник украинских боевиков в окрестностях Угледара на Южно-Донецком направлении.

Бойцы показали, как прикрепляют снаряд к FPV-дрону и наносят удар по противнику. Также один из военнослужащих на видео открыл свой рюкзак и выложил на землю его содержимое - снаряды, которые он использует в работе.

«По боеприпасам: в основном используются выстрелы от РПГ - ПГ-7С или ПГ-7Л, второй побольше чуть-чуть; можно использовать ТБГ (термобарическая граната), она весит достаточно много и поражает цели хорошо; боеприпас КЗ-6 используем для уничтожения блиндажей, окопов либо каких-то очень хорошо укрепленных зданий. Против техники в основном используется либо ПГ-7С, либо ПГ-7Л - уничтожит так, что от него ничего не останется», - рассказал оператор БПЛА.

Операторы беспилотников наносят прицельные удары по блиндажам и окопам ВСУ, точечно поражая выявленные на позициях врага цели. Дроны-камикадзе с носимыми зарядами наносят ощутимый урон живой силе противника - увернуться от такой «птички» практически невозможно, она летит со скоростью свыше 100 километров в час.

На юге Донецкой Народной Республики артиллерия и расчеты беспилотных летательных аппаратов играют ключевую роль. Их задача - отрезать узлы снабжения и перекрыть каналы поставок вооружения Угледарской группировке ВСУ.

Ранее ЗУ-23 показал уничтожение дрона «Баба Яга» на Донецком направлении. Этот дрон, как рассказали бойцы, опасен тем, что может нести на себе большой заряд и уничтожать не только живую силу, но и бронетехнику.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #бпла #угледар #FPV-дроны #морская пехота ТОФ
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