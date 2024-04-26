Бронегруппа на БМД-4М ночью уничтожила скопление пехоты ВСУ

Бронегруппа Тульских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте на Северском направлении зоны спецоперации. Кадры уничтожения цели публикует Минобороны РФ.

Опорник с укрывшимися в нем боевиками с помощью беспилотника вскрыла наша разведка. Командование Южной группировки войск направило бронегруппу на боевых машинах десанта (БМД-4М) гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ для его уничтожения.

Под покровом ночи, в сопровождении мобильных групп охраны со средствами РЭБ, противодроновыми ружьями и стрелковым оружием, экипажи боевых машин выдвинулись в указанный район. В результате слаженной боевой работы Тульские десантники подавили из 100-мм пушек оборонительные позиции неприятеля и уничтожили до отделения личного состава противника. Выполненив задачу, бронегруппа отошла в безопасный район.

Как рассказали военнослужащие, они ведут боевую работу в темное время суток, чтобы обеспечить внезапность действий, а также исключить поражения боевой техники и личного состава средствами воздушного нападения ВСУ.

Ранее Ивановские десантники показали свою боевую работу на окраинах Часова Яра. Они вскрыли опорный пункт ВСУ, подавили огневые точки противника и провели успешный штурм, захватив его позиции.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.