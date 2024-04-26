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Шойгу заявил, что РФ защищает своих людей на исторических территориях

Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия никогда не угрожала НАТО и не имеет ни геополитических, ни военных интересов нападать на страны блока.
2024-04-26 11:13:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что Россия защищает своих людей на наших исторических территориях. Обвинения в сторону России в том, что она якобы намерена напасть на страны НАТО, не соответствуют действительности.

«Российская Федерация никогда не угрожала НАТО. У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях», - заявил Шойгу в ходе совещания министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Министр подчеркнул, что Россия прикладывает максимальные усилия для того, чтобы сохранить стратегическую стабильность и баланс сил в мире.

Ранее Шойгу заявил, что у России НАТО держит группировку войск численностью до 33 тысяч человек. Также министр заявил о регулярных учениях альянса по «отражению агрессии России». Подобные действия стран Запада вынуждают Россию применять меры адекватного реагирования, подчеркнул Шойгу.

Сегодня в Астане проходит совещание министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, посвященное вопросам международной и региональной безопасности. Участники встречи также обсудят ход дальнейшего сотрудничества оборонных ведомств членов ШОС.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

 

 

#армия #Минобороны РФ #Сергей Шойгу #НАТО #шос #территории
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