Расчет «Стрелы» прикрыл войска от атак ВСУ на Донецком направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск прикрыл наши войска от атак с воздуха на Донецком направлении. Кадры боевой работы российских зенитчиков публикует Министерство обороны РФ.

На видео расчет «Стрелы» поразил воздушную цель в небе над позициями подразделений переднего края обороны. В описании к видео сказано, что зенитчики сбивают преимущественно вражеские беспилотники, не позволяя им успеть произвести разведку территории или скорректировать огонь артиллерии.

Среди уничтоженных целей - беспилотники «Фурия», «Валькирия», различные БПЛА квадрокоптерного типа.

Вести стрельбу «Стрела-10» может как с места, так и в движении. ЗРК способен поражать низколетящие самолеты и вертолеты, а также беспилотники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.