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Шойгу заявил, что ВС РФ достигнут целей спецоперации

Глава оборонного ведомства РФ констатировал, что Вооруженные силы России продолжают эффективно вести СВО.
2024-04-26 11:24:30
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ продолжают эффективно вести СВО и достигнут ее целей. 

Он также подчеркнул, что боевая работа российских войск оптимизируется на основе получаемого опыта. Кроме того, в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки оттачиваются полученные навыки, а также развивается оборонно-промышленный комплекс страны.

«Таким образом, все попытки Запада нанести нам стратегическое поражение бесперспективны», - констатировал Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Астане.

Российский министр обороны заключил, что все цели проводящейся на Украине спецоперации будут достигнуты.

Ранее Шойгу заявлял, что США целенаправленно не только создали, но и затягивают конфликт на Украине.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

 

 

#армия #Шойгу #Донбасс #шос
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