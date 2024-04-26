Шойгу заявил, что ВС РФ достигнут целей спецоперации

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ продолжают эффективно вести СВО и достигнут ее целей.

Он также подчеркнул, что боевая работа российских войск оптимизируется на основе получаемого опыта. Кроме того, в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки оттачиваются полученные навыки, а также развивается оборонно-промышленный комплекс страны.

«Таким образом, все попытки Запада нанести нам стратегическое поражение бесперспективны», - констатировал Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Астане.

Российский министр обороны заключил, что все цели проводящейся на Украине спецоперации будут достигнуты.

Ранее Шойгу заявлял, что США целенаправленно не только создали, но и затягивают конфликт на Украине.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.