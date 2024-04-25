Артиллеристы нанесли удары по укреплениям ВСУ из гаубицы «Акация»

Расчет 152-мм артиллерийской установки 2С3 «Акация» подразделения Южной группировки войск нанес удары по укреплениям украинских боевиков. Кадры боевой работы наших артиллеристов показало Министерство обороны РФ.

Поддерживая действия мотострелковых подразделений, бойцы обрушивают удары «Акации» на укрепления противника, его живую силу и колонны военной техники. Выполнять задачи артиллеристам помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Операторы БПЛА вместе с помощниками ведут разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин. Также они фиксируют поражение цели.

Ранее расчеты российских FPV-дронов показали от первого лица уничтожение блиндажей ВСУ. Они поразили личный состав противника в укрытии опорного пункта, а затем повторными ударами других дронов-камикадзе и квадрокоптеров со сбросами уничтожили еще несколько выживших боевиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.