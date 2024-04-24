Боец Альфа рассказал, как ВСУшники сдаются после разрыва агитснаряда

Минобороны России показало, как российские артиллеристы распространяют среди противника агитационные снаряды с призывом сдаться в плен. Залистование огневых позиций ВСУ выполнил расчет орудия Д-30 группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении.

Агитационный материал загружается в контейнеры, которые укладывают в снаряд. В листовках объясняется, как избежать бессмысленной смерти, даются инструкции, где предложены различные способы прекратить участие в боевых действиях, сложить оружие и сдаться.

Агитснаряды маркируются отличительным ярким красным цветом, внутри него нет боевой части. Таймеры взрывателей боеприпасов настроены на разное время срабатывания, которое рассчитывается в зависимости от расстояния до цели. После разрыва снаряда листовки разбрасываются на большой площади.

«Агитационный снаряд разрывается в воздухе над позициями Вооруженных сил Украины, покрывая большую площадь. Военнослужащий, подняв листовку, может принять правильное решение и сдаться в плен», - сказал военнослужащий группировки войск «Центр» с позывным Альфа.

Боец подчеркнул, что в Российской армии знают и чтят правила ведения войны, поэтому дают возможность солдатам ВСУ принять правильное решение и сложить оружие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.