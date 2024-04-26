Главы МО РФ и Киргизии подписали два соглашения по итогам встречи в Астане

Министр обороны России Сергей Шойгу и его киргизский коллега Бактыбек Бекболотов по итогам встречи в Астане подписали два соглашения. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«По итогам встречи подписаны два межведомственных соглашения: "Об информационном обмене" и "О взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки"», - сообщает российское оборонное ведомство.

Министры обороны в ходе встречи также обсудили вопросы взаимодействия в военной сфере и наметили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Напомним, что сегодня, 26 апреля, в Астане пройдет совещание министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На встречах главы ведомств обсудят вопросы международной и региональной безопасности, а также дальнейшего сотрудничества министерств в формате организации. Сергей Шойгу в рамках мероприятия проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств стран ШОС.

Известно, что Российская армия в этом году примет участие в совместных учениях в Киргизии в рамках ОДКБ.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.