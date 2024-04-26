Шойгу заявил о намерениях РФ расширять взаимодействие с Пакистаном

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ намерена расширять взаимодействие с Пакистаном.

«Мы заинтересованы в расширении взаимодействия с Пакистаном в военной сфере», - заявил Шойгу в ходе рабочей встречи в Астане с коллегой из Пакистана Хаваджей Асифом.

Сергей Шойгу отметил положительную динамику в отношениях между оборонными ведомствами России и Пакистана.

Ранее министр обороны России отметил готовность РФ к развитию военного сотрудничества с Ираном, добавив, что обе страны имеют общие подходы к построению справедливого миропорядка.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.