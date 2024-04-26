Шойгу заявил о намерениях РФ расширять взаимодействие с Пакистаном

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ намерена расширять взаимодействие с Пакистаном.
«Мы заинтересованы в расширении взаимодействия с Пакистаном в военной сфере», - заявил Шойгу в ходе рабочей встречи в Астане с коллегой из Пакистана Хаваджей Асифом.
Сергей Шойгу отметил положительную динамику в отношениях между оборонными ведомствами России и Пакистана.
Ранее министр обороны России отметил готовность РФ к развитию военного сотрудничества с Ираном, добавив, что обе страны имеют общие подходы к построению справедливого миропорядка.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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