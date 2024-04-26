Шойгу предупредил о вероятности катастрофы из-за ударов ВСУ по ЗАЭС

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции могут повлечь катастрофические последствия.

«Отдельную тревогу вызывают продолжающиеся удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции, что может повлечь катастрофические последствия», - сказал он на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.

Также глава оборонного ведомства заявил, что в ходе спецоперации на Украине российские военные защищают своих людей на исторических территориях, и пообещал, что ВС РФ достигнут своих целей. При этом Шойгу подчеркнул, что наша страна не планирует нападать на страны НАТО и не является угрозой блоку.

Министр указал на приближение НАТО к границам нашей страны вопреки достигнутым ранее договоренностям о нерасширении, что доказывает, что верить Западу нельзя.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.