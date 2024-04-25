Экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт вместе с пехотой ВСУ

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили украинский опорный пункт и живую силу неприятеля в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что удар наносился неуправляемыми авиабомбами. Они были оснащены универсальными модулями планирования и коррекции, которые позволяли наносить высокоточные удары с безопасного удаления.

Экипажи получили подтверждение от разведки о том, что назначенные цели были уничтожены, и вернулись на аэродром.

Ранее МО РФ сообщило, что экипажи российских штурмовиков Су-25 сровняли с землей украинский опорный пункт. В тот раз авиаудар наносился неуправляемыми ракетами на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.