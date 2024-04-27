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Операторы FPV-дронов показали от первого лица поражение опорников ВСУ

На Южно-Донецком направлении опорные пункты противника уничтожают операторы FPV-дронов 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток», один из военнослужащих рассказал, как научиться управлять беспилотником.
2024-04-27 05:10:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы ударных FPV-дронов 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» уничтожают живую силу и блиндажи ВСУ на Южно-Донецком направлении. Минобороны опубликовало кадры их работы по поражению объектов украинских боевиков.

Военнослужащие подразделения беспилотной авиации объяснили, как становятся операторами FPV-дронов. Они также рассказали, что молодежи проще освоить это воинское искусство, чем людям среднего и старшего возраста. На обучение первых уходит меньше времени.

«Научиться управлению FPV-дроном не так уж и сложно. Достаточно уделять этому по 2-3 часа в день. Заниматься управлением, полетом на симуляторе, и за неделю будет уже хороший навык управления», - рассказал оператор FPV-дрона с позывным Днепр.

После обучения боец может приступить к пробным полетам FPV-дрона в поле, а затем отправиться на первое боевое задание. Во время работы навыки оператора оттачиваются, он совершенствует свою боевую тактику и повышает квалификацию.

Днепр также рассказал, как недавно уничтожил живую силу ВСУ в лесополосе.

«Там было скопление живой силы. Нам дали команду, мы зашли, все потихоньку сделали. Взлетели, дошли туда и начали потихоньку работать. В итоге мы этот опорник с живой силой полностью уничтожили», - вспоминает он.

Ранее оператор FPV-дрона показал от начала до конца работу по поражению цели. На видео он прикрепляет к беспилотнику снаряд, затем поднимает его в небо и уничтожает опорник боевиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #ВВО #беспилотники #Южно-Донецкое направление #FPV-дрон
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