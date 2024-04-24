Восемь беспилотников ВСУ сбиты ночью над территорией РФ

Российские военнослужащие пресекли новую попытку киевского режима совершить теракты в РФ с применением восьми беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили восемь летальных аппаратов в нескольких регионах страны: три БПЛА нейтрализованы над территорией Курской области, два - над Белгородской, еще два - над Воронежской и один - над Смоленской.

С момента начала СВО украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершения терактов, в том числе и с применением БПЛА. Так, во вторник, 23 апреля, силы ПВО сбили беспилотник в небе под Белгородом.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.