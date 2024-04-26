Шойгу отметил готовность к развитию военного сотрудничества с Ираном

Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил готовность РФ расширять военное сотрудничество с Ираном.
«Подтверждаем готовность к дальнейшему развитию и расширению взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества, уделим этому особое внимание», - заявил он в ходе приветственного слова на встрече с иранским коллегой в Астане.
Также министр отметил общие для Москвы и Тегерана подходы к построению справедливого миропорядка. Шойгу подчеркнул, что такой порядок должен быть основан на равноправии всех участников международного сообщества.
Ранее Сергей Шойгу констатировал, что военное сотрудничество России и Китая поддерживает стабильность в мире.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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