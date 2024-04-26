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Шойгу отметил готовность к развитию военного сотрудничества с Ираном

Сергей Шойгу заявил, что как Россия, так и Иран имеют общие подходы к построению справедливого миропорядка.
2024-04-26 15:36:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил готовность РФ расширять военное сотрудничество с Ираном. 

«Подтверждаем готовность к дальнейшему развитию и расширению взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества, уделим этому особое внимание», - заявил он в ходе приветственного слова на встрече с иранским коллегой в Астане. 

Также министр отметил общие для Москвы и Тегерана подходы к построению справедливого миропорядка. Шойгу подчеркнул, что такой порядок должен быть основан на равноправии всех участников международного сообщества. 

Ранее Сергей Шойгу констатировал, что военное сотрудничество России и Китая поддерживает стабильность в мире.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Россия #армия #Сергей Шойгу #Иран #Астана #встреча
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