Шойгу отметил готовность к развитию военного сотрудничества с Ираном

Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил готовность РФ расширять военное сотрудничество с Ираном.

«Подтверждаем готовность к дальнейшему развитию и расширению взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества, уделим этому особое внимание», - заявил он в ходе приветственного слова на встрече с иранским коллегой в Астане.

Также министр отметил общие для Москвы и Тегерана подходы к построению справедливого миропорядка. Шойгу подчеркнул, что такой порядок должен быть основан на равноправии всех участников международного сообщества.

Ранее Сергей Шойгу констатировал, что военное сотрудничество России и Китая поддерживает стабильность в мире.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.