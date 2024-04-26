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Шойгу констатировал угрозу военной безопасности России со стороны НАТО

Глава Минобороны РФ отметил, что альянс вплотную приблизился к российским границам.
2024-04-26 11:07:51
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что войска НАТО вплотную приблизились к границам РФ, создав дополнительные угрозы военной безопасности. 

«Не мы, а они к нам пришли. Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя», - подчеркнул глава российского оборонного ведомства, выступая на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Астане.

Шойгу добавил, что страны Запада упрекают Россию в том, что если ее не остановить на Украине, то якобы она нападет на страны Североатлантического альянса.

Министр обороны РФ отметил, что Москва «придерживается политики невмешательства в дела других государств».

Ранее сообщалось, что Шойгу и глава Минобороны Киргизии Бактыбек Бекболотов по итогам встречи в Астане подписали соглашения «Об информационном обмене» и «О взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Шойгу #НАТО #Астана
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