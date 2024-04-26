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Военные преодолели сложный маршрут в костюмах химзащиты под Иваново

По итогам первого этапа испытаний «Безопасная среда» в масштабе РВСН лидирует команда Владимирского ракетного объединения.
Олег Лавров 2024-04-26 14:02:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Тейковском ракетном соединении стартовал финальный этап всеармейских испытаний среди подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки РВСН «Безопасная среда».

В ходе испытаний каждый экипаж преодолевает маршрут, оборудованный площадками для отбора проб условно зараженного грунта, поиска радиоактивных источников на местности и на технике, определения отравляющих веществ в воздухе.

Водитель разведывательной машины выжимает из броневика максимум, а расчет откидывает аппарель чуть ли не на ходу. Спешившись, химики приступают к забору проб на условно зараженной местности.

«Пока командир расчета огораживает зараженный участок местности, я произвожу взятие проб грунта. По условиям выполнения норматива должно быть взято не менее половины объема сосуда», - сказал заместитель командира взвода Никита Натаров.

Следом - забор воды. По условиям испытаний ни капли не должно пролиться мимо.

«Пробы берутся, чтобы отправить их в лабораторию, там будут произведены анализы и сделаны выводы», - пояснил Натаров.

Следующий этап - поиск на грузовике источника заражения. На точке спрятан источник ионизующего излучения. Химик, вооруженный переносным прибором радиационной разведки ИМД-7, должен максимально быстро его найти. Обнаружив источник заражения, его обозначают маркером.

К выполнению этого же элемента приступают следующие военнослужащие. В испытаниях состязаются по три экипажа химической разведки от Оренбургского, Омского и Владимирского ракетных объединений. На кону право представлять РВСН на всеармейских испытаниях «Безопасная среда». Учитывается выполнение всех 30 нормативов в комплексе. Противогаз и защитный костюм не помеха. Кажется, с войсковым прибором химразведки они способны вслепую справиться.

Завершив индивидуальную гонку, весь расчет, включая механика-водителя, преодолевает штурмовую полосу. Инженерные заграждения имеют различную сложность.

На огневой подготовке военнослужащим надо поразить цели, имитирующие атакующие группы пехоты. Попперы и мишени расположены таким образом, чтобы военнослужащие показали, как умеют вести огонь из всех положений. Чем быстрее поразил все цели - тем больше баллов. Но главное - меткость, многие об этом забывают в угоду скорости.

По итогам всех этапов лидирует команда Владимирского ракетного объединения. Летом на полигоне Песочное состоится всеармейский этап, где будет выявлен лучший расчет РЗБ защиты наших Вооруженных сил.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #РВСН #Безопасный маршрут
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