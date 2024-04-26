МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На воду спустили судно для подготовки вертолетчиков морской авиации

Планируется, что это судно будут использовать для практических тренировок экипажей корабельных вертолетов.
2024-04-26 06:33:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Нижегородской области на судостроительном заводе Судоремонтно-судостроительной корпорации состоялась церемония спуска на воду первого и единственного морского специального судна проекта 14400 «Николай Камов». Планируется, что его будут использовать для подготовки вертолетчиков морской авиации ВМФ России во время их тренировок.

После проверки на утечки «Николая Камова» буксируют на достроечную набережную. После этого, в августе, его переведут на базу для проведения испытаний, пройдя которые он отправится в Центр подготовки и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в городе Ейске.

На практических тренировках судно может сымитировать различные условия для обучения вертолетчиков посадкам на палубу. Для этого у него в корму встроены специальные устройства.

В церемонии спуска судна на воду приняли участие генеральный директор ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» Дмитрий Савина, начальник управления кораблестроения Главного командования Военно-Морского Флота Ильяс Шигапов и начальник морской авиации ВМФ Андрей Пахомов, генеральный директор АО «Центр научно-технических услуг «Динамика» Александр Морозов, Заместитель генерального директора по специальным проектам ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Дмитрий Новиков, главный конструктор ЦКБ «Балтсудопроект» Андрей Обухов, руководство Городецкого муниципального округа, а также Епископ Городецкий и Ветлужский Парамон.

Морское специальное судно «Николай Камов» - головное судно проекта 14400. Его полное водоизмещение составляет менее 900 тонн при длине около 70 м, ширине более 12 м и осадке более 2 м. Скорость полного хода судна - 12 узлов, дальность плавания - 500 миль при автономности двое суток.

Судно назвали в честь знаменитого авиаконструктора Николая Камова, который создавал морскую авиационную технику, в том числе вертолеты соосной схемы с двумя несущими винтами. Вертолеты конструкторского бюро Николая Камова широко применяются в ВМФ России, в поисково-спасательном, десантно-штурмовом и противолодочном оснащении.

Ранее сообщалось, что первый боевой ледокол «Иван Папанин» начали готовить к испытаниям. На борту этого ледокола есть все необходимое и даже больше - например, свой спортзал, сауна и даже бассейн, которые сделают суровую арктическую работу более комфортной.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #ВМФ #Морская авиация #тренировки #спуск на воду
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049