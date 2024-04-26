На воду спустили судно для подготовки вертолетчиков морской авиации

В Нижегородской области на судостроительном заводе Судоремонтно-судостроительной корпорации состоялась церемония спуска на воду первого и единственного морского специального судна проекта 14400 «Николай Камов». Планируется, что его будут использовать для подготовки вертолетчиков морской авиации ВМФ России во время их тренировок.

После проверки на утечки «Николая Камова» буксируют на достроечную набережную. После этого, в августе, его переведут на базу для проведения испытаний, пройдя которые он отправится в Центр подготовки и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в городе Ейске.

На практических тренировках судно может сымитировать различные условия для обучения вертолетчиков посадкам на палубу. Для этого у него в корму встроены специальные устройства.

В церемонии спуска судна на воду приняли участие генеральный директор ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» Дмитрий Савина, начальник управления кораблестроения Главного командования Военно-Морского Флота Ильяс Шигапов и начальник морской авиации ВМФ Андрей Пахомов, генеральный директор АО «Центр научно-технических услуг «Динамика» Александр Морозов, Заместитель генерального директора по специальным проектам ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Дмитрий Новиков, главный конструктор ЦКБ «Балтсудопроект» Андрей Обухов, руководство Городецкого муниципального округа, а также Епископ Городецкий и Ветлужский Парамон.

Морское специальное судно «Николай Камов» - головное судно проекта 14400. Его полное водоизмещение составляет менее 900 тонн при длине около 70 м, ширине более 12 м и осадке более 2 м. Скорость полного хода судна - 12 узлов, дальность плавания - 500 миль при автономности двое суток.

Судно назвали в честь знаменитого авиаконструктора Николая Камова, который создавал морскую авиационную технику, в том числе вертолеты соосной схемы с двумя несущими винтами. Вертолеты конструкторского бюро Николая Камова широко применяются в ВМФ России, в поисково-спасательном, десантно-штурмовом и противолодочном оснащении.

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Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.