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Бойцы ВДВ показали молниеносный захват опорника ВСУ у Часова Яра

Разведка вскрыла основные опорные пункты противника, затем артиллерия подавила его огневые точки и уничтожила пункты управления. После этого десантники пошли на штурм.
2024-04-24 05:03:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы Ивановского гвардейского соединения ВДВ Южной группировки войск штурмом овладели опорным пунктом ВСУ на окраинах Часова Яра на Донецком направлении зоны СВО. Минобороны РФ показало работу наших десантников.

Разведка и доразведка позиций ВСУ с воздуха помогла вскрыть систему обороны противника, его основные опорные пункты и огневые средства. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия подавила огневые точки противника и уничтожила обнаруженные пункты управления.

После этого штурмовая и армейская авиация нанесли удары по укреплениям боевиков. Деморализовав их таким образом, десантники начали штурм под прикрытием бронегруппы на БМД-2.

Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, обнаруженные огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп. Как рассказал командир штурмовой группы с позывным Сорок второй, наши бойцы действовали очень быстро.

«Молниеносно заскочили в этот лесной массив, противник открыл шквальный огонь по нам с разного вооружения. Тем не менее, благодаря навыкам нашим профессиональным мы не растерялись и начали продавливать этот лесной массив», - сообщил боец.

В результате, используя  весь арсенал стрелкового вооружения, наши штурмовые группы овладели опорников. Противник бежал, бросив раненых и убитых.

Ранее российские военнослужащие уничтожили пусковую установку ЗРК MIM-23 HAWK производства США в зоне спецоперации. Помимо этого, МО РФ сообщило об уничтожении склада с беспилотниками противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #штурм #ВСУ #часов яр #ивановские десантники
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