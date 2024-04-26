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В Диктанте Победы приняли участие более 50 тысяч военнослужащих ВС РФ

Участников Диктанта Победы поприветствовал заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин.
2024-04-26 15:00:40
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что в Диктанте Победы приняли участие более 50 тысяч военнослужащих ВС РФ. Всего российское оборонное ведомство развернуло 689 площадок - от Национального центра управления обороной России до воинских частей и довузовских образовательных организациях МО РФ. 

Участников Диктанта Победы поприветствовал заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он отметил, что акция вызывает большой интерес и поддержку в Вооруженных силах России. Диктант, по его словам, позволяет увеличить объем имеющихся знаний у участников, он вносит вклад в борьбу с фальсификациями, а также является данью миллионам людей, отстоявших свободу и независимость Отечества. 

Горемыкин добавил, что военное искусство усваивается не только по формулам и правилам, но и на конкретных примерах из военной истории. И Диктант Победы - хороший способ проверить свои знания в этих вопросах.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #история #Великая Отечественная война #Виктор Горемыкин #диктант победы
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