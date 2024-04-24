Министерство обороны России организует в Парке Победы на Поклонной горе в Москве выставку трофейной техники, захваченной в зоне специальной военной операции. Для посетителей будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран, в том числе немецкие танк Leopard и БМП Marder, американская БМП Bradley, французская боевая бронированная машина АМХ-10RC и многое другое.

Также в парке представят трофейное стрелковое оружие западного образца, боевые документы, карты, идеологическую литературу и снаряжение украинских боевиков.

Экспозиция будет разделена на несколько тематических зон, а у каждого экспоната будет установлен информационный стенд, на котором можно будет узнать информацию о трофее, его производителе, а также обстоятельства, при которых вооружение попало в распоряжение российских войск.

Выставка откроется 1 мая и будет проходить в течение всего месяца.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.