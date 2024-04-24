Шойгу проверил развитие инфраструктуры на космодроме Плесецк

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл на космодром Плесецк в Архангельской области, где проинспектировал развитие объектов инфраструктуры, сообщает российское оборонное ведомство.

Шойгу проверил комплекс подготовки к пуску универсальных ракетных модулей ракет-носителей космического ракетного комплекса «Ангара» и посетил залы, в которых собираются ракеты.

Командующий космическими войсками - заместитель главнокомандующего ВКС РФ Александр Головко доложил о введении в строй нового универсального технического комплекса, предназначенного для подготовки космических аппаратов, разгонных блоков «Бриз-М» и космических головных частей для ракет-носителей семейства «Ангара».

Глава российского оборонного ведомства сообщил о шести успешных пусках ракет семейства «Ангара». В 2024 году запланировано проведение еще трех пусков. Кроме того, как утверждает министр, возможности космодрома по запускам космических аппаратов вырастут в два раза. Рост возможностей связан с модернизацией второго стартового комплекса ракет «Союз».

Также Шойгу сообщил, что работы по модернизации ракетно-космического комплекса легкого класса «Рокот» идут. Испытания ракеты начнутся уже в декабре.

«Ангара» - новое поколение носителей, созданное на основе универсального ракетного модуля с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает ракеты различных классов - от легкого до тяжелого: легкие - «Ангара-1.2», средние - «Ангара-А3», тяжелые - «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В». Тяжелую ракету-носитель семейства «Ангара-А5» собирают главным образом на омском производственном объединении «Полет».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.