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У участника СВО из Челябинской области родилась тройня

Доброволец Александр устроил сюрприз родившей трех сыновей супруге, лично прибыв в перинатальный центр.
2024-04-24 18:45:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Доброволец из Челябинской области Александр вернулся из зоны спецоперации, чтобы сделать сюрприз своей супруге - она родила ему сразу троих сыновей. 

Вместе с ним в перинатальный центр, где находится его супруга Дарья, приехали губернатор региона Алексей Текслер, военный комиссар полковник Андрей Максуров и депутат Госдумы Яна Лантратова. 

«На первом УЗИ сказали, что у нас будет двойня, я растерялся, а потом уже жена сообщила, что будет тройня. Сегодня при встрече в первую очередь жену поблагодарил. Полгода не виделись. С детьми наконец увиделся, очень радостно», - заметил Александр. 

Военнослужащий добавил, что новость пришла прямо во время выполнения боевой задачи. Увидеть это сообщение было очень радостно, подчеркнул он.

Попасть домой Александр смог благодаря решению командования, которое, узнав о счастливом событии, оперативно предоставило ему отпуск. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #доброволец #рождение детей #тройня #СВО
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