У участника СВО из Челябинской области родилась тройня

Доброволец из Челябинской области Александр вернулся из зоны спецоперации, чтобы сделать сюрприз своей супруге - она родила ему сразу троих сыновей.

Вместе с ним в перинатальный центр, где находится его супруга Дарья, приехали губернатор региона Алексей Текслер, военный комиссар полковник Андрей Максуров и депутат Госдумы Яна Лантратова.

«На первом УЗИ сказали, что у нас будет двойня, я растерялся, а потом уже жена сообщила, что будет тройня. Сегодня при встрече в первую очередь жену поблагодарил. Полгода не виделись. С детьми наконец увиделся, очень радостно», - заметил Александр.

Военнослужащий добавил, что новость пришла прямо во время выполнения боевой задачи. Увидеть это сообщение было очень радостно, подчеркнул он.

Попасть домой Александр смог благодаря решению командования, которое, узнав о счастливом событии, оперативно предоставило ему отпуск.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.